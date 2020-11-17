Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко

В 2020 году украинцы употребляют в 40 раз больше антибиотиков, чем раньше.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время заседания Верховной Рады 17 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 г. выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача," - рассказал Ляшко.

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Замминистра отметил, что неконтролируемое употребление антибиотиков может вызвать устойчивость к препаратам и иметь негативные последствия для здоровья в будущем.

"Хочу обратить внимание, что бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности. Борясь с эпидемией коронавирусной болезни, мы должны уже говорить о возможных отдаленных последствиях этой эпидемии, которые значительно отразятся на здоровье населения" , - добавил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания также отметил, что принимать антибиотики стоит только по назначению врача - а не по рекомендациям знакомых.

"Что касается антибиотиков, их необходимо принимать только по рецепту врачей. Их не надо покупать и есть самим ... Люди употребляют антибиотики, потому что где-то услышали, кто-то рассказал - а это нужно делать исключительно по рецептам и советам врачей. Если лечение происходит амбулаторно, то медицинские учреждения обеспечивают лечение антибиотиками" , - отметил Шмыгаль.

Санитарный врач заверил, что Министерство здравоохранения контролирует наличие антибиотиков.

В частности, на остатках в лечебной сети есть:

Цефтриаксона - 1 735 000 ампул.

Моксифлоксацина - 117 000.

Азитромицина - 177 000.

Меропенем и Амоксиклав находятся на национальных складах, как национальный резерв, на случай, если в какой-то области не будет хватать антимикробных препаратов.