Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, - Минобороны
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С начала суток российско-оккупационные войска осуществил три выстрела на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По состоянию на 12:00 текущих суток, на Донецком направлении было зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Около 10:00 утра, противник осуществил три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в направлении населенного пункта Новотроицкое. Боевых потерь в результате вражеского обстрела нет.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения.