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Суд в Украине арестовал 44 самолета РФ, летавших в оккупированный Крым

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Суд в Украине арестовал 44 самолета РФ, летавших в оккупированный Крым
В соответствии с ходатайством прокуратуры Автономной Республики Крым наложен арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал пресс-служба прокуратуры АРК, самолеты нарушили порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правила международных полетов.

Уголовные производства расследуются СБУ по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре напомнили, что поскольку с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированном полуострове.

"Несмотря на это, установлено и наложены аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - сообщили в прокуратуре.

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Суд в Украине арестовал 44 самолета РФ, летавших в оккупированный Крым 01

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  • Nick Valentine
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  • Vlas Nik
    У вас погана уява. Для іноземних турагенцій буде достатньо наявності певного хвоста у цьому переліку, аби відмовитися від москальських послуг. Це навіть не стійбище, радше - цвинтар.
  • Orel Orlov
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