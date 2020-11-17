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В командовании ВС РФ согласовали оперативные планы по использованию 1 и 2 АК против Объединенных сил, - разведка

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В командовании ВС РФ согласовали оперативные планы по использованию 1 и 2 АК против Объединенных сил, - разведка
Командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"На прошлой неделе на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей состоялись масштабные командно-штабные учения с привлечением сил территориальной обороны. Особое внимание уделялось отработке вопросов обеспечения устойчивости системы управления и связи за счет развертывания новых запасных командных пунктов", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в ходе учений комиссиями генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК против Объединенных сил.

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