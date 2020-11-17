С начала пандемии коронавируса на медицину потратили более 20 млрд грн, - Шмыгаль

В Украине на нужды медицины за время пандемии потрачено более 20 млрд гривен. В частности, сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов и ИВЛ.

Об этом во время заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Продолжается работа над увеличением подвода кислорода. По состоянию на 16 ноября, через НСЗУ профинансированы больницы во всех регионах на общую сумму более 8,8 млрд гривен. Также, 7,3 млрд грн профинансировано через Фонд борьбы с COVID-19. Еще почти 4 млрд - средства местных бюджетов. Итак, за семь месяцев на борьбу с коронавирусом, только в медицине, потрачено более 20 млрд гривен", - рассказал глава правительства.

Также Шмыгаль, что за время с начала пандемии обновили автопарк экстренной медпомощи и повысили выплаты медикам.

"Что касается улучшения условий экстренной медицины: происходит обновление автопарка, повышение выплат фельдшерам. Например, до 1 июля скорая помощь Киевской области получила 23 млн гривен. Сейчас - 33. То есть больше, чем на треть - выросли выплаты по экстренной медицинской помощи", - отметил глава правительства.

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