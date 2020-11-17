Пандемия COVID-19 началась год назад: что известно о "нулевых" заражениях на данный момент

54 миллиона заражений и 1,3 миллиона жертв - таков результат пандемии коронавируса COVID-19, которая уже год бушует на нашей планете. Впрочем, существуют мнения, что болезнь возникла ранее.

Об этом говорится в статье на сайте ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"В одном широко цитируемом отчете говорится, что 55-летний мужчина из провинции Хубэй был первым, кто заразился COVID-19 ровно 12 месяцев назад. Однако информация не подтверждена. Есть также подозрения, что корни вируса могли появиться еще раньше. 18 сентября таможня аэропорта Тяньхэ Ухани получила сообщение о том, что прибывший пассажир "плохо себя чувствует, у него затруднено дыхание и нестабильны показатели жизнедеятельности"", - говорится в материале.

Автор также отмечает, что другие отчеты указывают на то, что фрагменты вируса были найдены в образцах сточных вод, отобранных в Испании еще в марте 2019 года. А на этой неделе появились сообщения о случаях COVID-19 в Италии уже в сентябре прошлого года.

В то же время, по словам ведущего вирусолога Сиднейского университета, профессор Эдварда Холмса, это загадка, которые, возможно, никогда не будет разгадана, а поиск ответа сравним с попыткой "отыскать иголку в стоге сена".

Однако высчитать хотя бы приблизительный период, в котором вирус начал проявлять активность, по словам Холмса, возможно: "Если вы посмотрите на геномные данные, вы можете попробовать установить дату, когда начали появляться разные штаммы вируса, и тогда выходит, что наиболее вероятное время появления их "предка" будет примерно в ноябре прошлого года".

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В материале отмечается, что простого ответа, как спастись от вируса, не существует. Даже вакцина не может гарантировать решение проблемы, потому что вирусы мутируют.

"Говорят о том, что мы имеем дело с пандемией, которая случается раз в 100 лет, что это потрясение для системы, - говорит Холмс. Но это совершенно неверно. Скорость, с которой все развивается, нарастает. Следующая болезнь может случиться и не через 100 лет. Это может произойти и через 10 лет. Или в следующем году".

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В то же время Холмс надеется, что драматическое воздействие COVID-19 побудит правительства и население к действиям. "Я не могу поверить, что мы, как вид, позволим этому повториться, не извлекая уроков, - говорит он. Мы абсолютно обязаны, и я уверен, что мы это сделаем".