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Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней

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Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней
Верховная Рада поддержала в целом проект постановления о своевременном информировании граждан в случае усиления карантинных ограничений.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 303 нардепов.

Как отмечается в постановлении, Кабинет Министров должен предупреждать население за 7 дней, если решит ввести более одного из следующих запретов на:

- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

- посещение учебных заведений соискателями образования;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

- прием посетителей в кинотеатрах;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- оставление места своего проживания.

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  • Андрей Сафhjyjd
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  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. - ему не назначалось и не применялось. Вовочка, ну кого ты хотел обмануть? (с)
  • Стопор
    клоуны...Одессу когда по холере закрывали...та вообще нафиг не предупреждали!Обьявили город закрыт и точка! если бы неделю ждали пол Союза накрыло бы.
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