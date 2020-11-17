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"Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека

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"Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека
Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по правам человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей по итогам совещания у захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко по вопросам внешней политики.

Отмечается, что в ходе совещания было принято решение заморозить работу Координационной группы Беларусь-ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека.

По словам министра, Беларусь никогда не отказывалась от "обсуждения чувствительных вопросов", однако, как он отметил, сегодня эти вопросы "абсолютно политизированы".

"Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", — сказал Макей.

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Напомним, ранее в ОБСЕ предложили учредить в Беларуси совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, прекратить насилие в отношении собственного народа, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    "Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 6845
  • Valentin Nasus
    Увы, Макей - это именно Беларусь. И Лукашенко - это Беларусь. И Зеленский - это Украина. Как бы вас ни бесил этот факт. Страна заслуживает тех лидеров, которых терпит населяющие ее граждане. Любой лидер и политик страны - репрезентативен для нее, для ее общества, для ее менталитета. Так что Макей - это Беларусь. И Ким Чен Ын - это Северная Корея. А Трамп - это, увы, Америка. Значительная ее часть.
  • Valentin Nasus
    В том-то и дело, что для Америки поправка "значительная ее часть" - справедлива, поскольку у них демократия не пустой звук и они за один срок исправили свою ошибку. Беларусы, северные корейцы - не исправляют ее десятилетиями. Что же касается Украины, то здесь за меня говорит статистика - 73% голосовавших за Зеленского появились не "внезапно", не под влиянием излучения из космоса, а в результате пятилетнего правления Порошенко. Так кто ответственен за их выбор? Не отвечайте, вопрос риторический. Зеленский - это Украина. Вместе с Юленькой Тимошенко, с Вилкулом, с Коломойским, с продажными Лещенко, Найемом, заднеприводным Ляшко, алкашом Луценко, всей чередой коррупционных генпрокуроров, из которых ни один не заслуживает того, чтобы оставить его в живых (в нормальном справедливом обществе)... список можно продолжать.
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