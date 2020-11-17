Мэр Кривого Рога Вилкул снялся с выборов и обеспечил победу кандидату Ахметова. ВИДЕО

Действующий мэр Кривого Рога (Днепропетровская обл.) Юрий Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов из-за состояния здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы - это не по мне... Я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", - сказал он в видеообращении, размещенном в YouTube-канале горсовета.

Он отметил, что во второй тур выборов городского головы выходит Константин Павлов, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которому Вилкул обещает поддержку.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", Криворожская городская территориальная избирательная комиссия (Днепропетровская обл.) не может назначить дату повторного голосования из-за того, что доверенные лица кандидата на должность городского головы оспаривают постановления ТИК об итогах голосования.

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Кроме того, комиссия не может собрать кворум для проведения заседания.

12 ноября были объявлены результаты первого тура. В протоколе указано, что за Юрия Вилкула проголосовали 80655 избирателей (46,27%), за Дмитрия Шевчика (от "Слуги народа") - 45213 избирателей.

Павлов от ОПЗЖ – на третьем месте (около 16 тыс. голосов).