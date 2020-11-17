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Мэр Кривого Рога Вилкул снялся с выборов и обеспечил победу кандидату Ахметова. ВИДЕО

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Действующий мэр Кривого Рога (Днепропетровская обл.) Юрий Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов из-за состояния здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы - это не по мне... Я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", - сказал он в видеообращении, размещенном в YouTube-канале горсовета.

Он отметил, что во второй тур выборов городского головы выходит Константин Павлов, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которому Вилкул обещает поддержку.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", Криворожская городская территориальная избирательная комиссия (Днепропетровская обл.) не может назначить дату повторного голосования из-за того, что доверенные лица кандидата на должность городского головы оспаривают постановления ТИК об итогах голосования.

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Кроме того, комиссия не может собрать кворум для проведения заседания.

12 ноября были объявлены результаты первого тура. В протоколе указано, что за Юрия Вилкула проголосовали 80655 избирателей (46,27%), за Дмитрия Шевчика (от "Слуги народа") - 45213 избирателей.

Павлов от ОПЗЖ – на третьем месте (около 16 тыс. голосов).

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Вилкул, Ложкул и Тарелкин Выборы мэра Кривого Рога: Юрий Вилкул из-за состояния здоровья снял свою кандидатуру со второго тура - Цензор.НЕТ 3293
  • Garry Grant
    Какое там здоровье? Гнилая отмазка. Вон в Харькове живой труп мером выбрали и ничего. Просто зажоповцы решили перетасовать кадры. Вот смеху будет если этот павлов облажается. Хотя зная "вату"-вряд ли.
  • Bigukrman я
    может крякниш скоро, на одно гавно станет меньше.
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