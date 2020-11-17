Зеленский сменил руководителя Николаевской обладминистрации, Стадник уволен

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и назначил в.и.о. Георгия Решетилова.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Одним указом президент уволил Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА. Другим - назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА Георгия Решетилова.

Ранее Решетилов занимал должность первого заместителя главы Николаевской обладминистрации.

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА). Главой Николаевской ОГА будет назначен Виталий Ким. Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии "Слуга народа" в Николаевской области.

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