Новости

УЕФА отменил проведение матча Украина - Швейцария. Нашу сборную отправили на карантин

12 21730
УЕФА отменил проведение матча Украина - Швейцария. Нашу сборную отправили на карантин
Главный врач города Люцерна отправил всю сборную Украины по футболу на карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает Швейцарская футбольная ассоциация.

Теперь УЕФА должна определить целесообразность проведения матча. Его могут как перенести, так и присудить техническое поражение сборной Украины.

Как сообщает издание Football.ua со ссылкой на источник,  наша сборная продолжает настаивать на проведении поединка именно сегодня и готова играть в любом составе.

Более того, УЕФА продолжает вести переговоры с местными властями и пытается добиться их разрешения провести матч именно сегодня.

Швейцарские власти предлагают привести в Люцерн молодежную или юношескую команды Украины и провести матч против Швейцарии завтра. При этом, Украина U-21 сегодня играет против Северной Ирландии.

Позже на сайте УАФ сообщили, что УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения поединка сегодня, 17 ноября.

"Отметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", - отметили в УАФ.

Также читайте: Сборная Украины проиграла команде Германии в матче Лиги наций

Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Ну присудить поражение это уже перебор ,хотя в той УЕФА дураков хватает ... Сборную Украины по футболу отправили на карантин в Швейцарии, ожидается решение УЕФА - Цензор.НЕТ 364
  • Anatoly Nichikov 15029d40
    от хитрые твари
  • Ned Stark
    Аналогічно... Якщо швейцарці не хочуть грати, то можна їм технічну поразку впаяти)))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости