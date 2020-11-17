"ЕС" требует от НАБУ расследовать хищение коронавирусного фонда: "На дороги потрачено 20 млрд, а на закупку аппаратов ИВЛ - лишь 40 млн"

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились в Национальное антикоррупционноое бюро Украины относительно нецелевого использования чиновниками и должностными лицами средств Коронавирусного фонда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"От имени фракции "Европейская Солидарность" хотим сказать, что направляем сообщение о совершении уголовного преступления в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно нецелевого использования средств ковидного фонда", - сообщила нардеп "ЕС" Федына.

По словам парламентария, в то время как катастрофически растет количество больных каждый день, критически не хватает средств лечения, медикаментов, аппаратуры и койко-мест, средства из Коронавирусного фонда тратятся не на медицинские нужды.

"Также есть заявление наших зарубежных партнеров относительно средств, которые нам предоставил на борьбу с коронавирусом Европейский Союз, которые тоже были в ковидном фонде, и у которых возникают вопросы - куда эти средства пошли", - отметила нардеп.

"По нашему убеждению распорядителем бюджетных средств - должностными лицами Кабинета Министров Украины было осуществлено нецелевое использование бюджетных средств и осуществлены расходы из бюджета без установленных бюджетных назначений и вопреки закону "О государственном бюджете 2020 года". Это свидетельствует о том, что в действиях отдельных должностных лиц Кабинета Министров Украины есть признаки состава уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Украины", - добавила Федына и попросила НАБУ внести сведения о совершении должностными лицами Кабинета Министров уголовных преступлений предусмотренных частью 2 статьи 210 УК в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование.

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В свою очередь, нардеп "ЕС" Владимир Арьев напомнил, что несколько дней назад экс-министр финансов, экс-советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил о масштабных хищениях средств и нецелевом использовании в размере от 36% до 40% средств от тех, которые выделялись на строительство и реконструкцию дорог.

"На дороги потрачено 20 млрд, а на закупку аппаратов ИВЛ потрачено лишь 40 млн гривен. Не закупались в достаточном количестве кислородные концентраторы, еще не выделились средства вообще, чтобы подготовить приемные отделения".

"Европейская Солидарность" сейчас требует он НАБУ открыть уголовное производство и расследовать, каким образом выделялись средства, каким образом распределялись и каким образом расходовались. И я думаю, что коррупции там будет более чем достаточно", - подытожил Арьев.

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