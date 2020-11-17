В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов"

В оккупированной Евпатории с 16 ноября начали снижать давление воды по ночам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" информирует, что в связи с необходимостью экономии водных ресурсов, с 16 ноября в ночное время суток (с 23 до 5 часов) будет произведено снижение общегородского давления воды. Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" приносит жителям извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении российской администрации города.

При этом власти не уточняют, на какой срок введены эти ограничения.

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Напомним, с 17 ноября в Симферополе ввели новые графики подачи воды. Причина - "критическая нехватка" запасов воды в водохранилищах.

Назначенный Кремлем "куратором" по Крыму вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил дефицит воды на полуострове "воровством" крымчан.