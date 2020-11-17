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Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Под зданием Верховной Рады, где проходит акция протеста предпринимателей, произошли стычки между митингующими и правоохранителями.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С утра под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". Вместе с тем,  Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей

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В итоге, митингующие попытались попасть к зданию парламента. Полиция их оттеснила. В результате прошли стычки между митингующими и правоохранителями. Предприниматели призвали народных депутатов выйти к ним.

Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей 01
Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей 02

Фото: Наталия Роп, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Філ Менко
    Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 2113
  • olele
    Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 3269
  • Гыг с Вами


    Дмитрий

    ФОП
    Сначала ты жил не очень,но после Майдана пришел барыга Порошенко и ты зажирел, все мало,и решив тем местом,куда ты ешь, что хуже не будет,проголосовал за Чмо.
    Оно всего за 1,5года,тебя разорило,и спокойно предложило тебе слесарем в больницу.
    СОСАЛЬНЫЙ ЛИФТ.Феофания,чтож
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