Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады, где проходит акция протеста предпринимателей, произошли стычки между митингующими и правоохранителями.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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С утра под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". Вместе с тем, Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей.

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В итоге, митингующие попытались попасть к зданию парламента. Полиция их оттеснила. В результате прошли стычки между митингующими и правоохранителями. Предприниматели призвали народных депутатов выйти к ним.





Фото: Наталия Роп, Цензор.НЕТ