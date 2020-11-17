Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Под зданием Верховной Рады, где проходит акция протеста предпринимателей, произошли стычки между митингующими и правоохранителями.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
С утра под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". Вместе с тем, Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей.
В итоге, митингующие попытались попасть к зданию парламента. Полиция их оттеснила. В результате прошли стычки между митингующими и правоохранителями. Предприниматели призвали народных депутатов выйти к ним.
Фото: Наталия Роп, Цензор.НЕТ