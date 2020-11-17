Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19
Режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет, сообщает Газета.ру со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что народный артист Украины скончался в больнице 17 ноября.
Роман Виктюк 27 октября попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.
Режиссеру было 84 года.
Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.
В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину.
"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – сказал тогда Виктюк.