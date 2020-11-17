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Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ

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Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во время онлайн-заседания российского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии пригласила итальянскую делегацию в оккупированный Крым "на реабилитацию после коронавируса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Крым открыт для наших друзей из Италии, может быть, для реабилитации после перенесенной инфекции", - цитирует Поклонскую "РИА Новости".

В ответ член третьей комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии от Демократической партии Лия Куартапелле сообщила, что в 2014 году в Крыму было нарушено международное право и официальная итальянская делегация на аннексированный Россией полуостров не поедет.

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"С нашей точки зрения, там было нарушено международное право в 2014 году. И, естественно, итальянская официальная делегация приехать в Крым не имеет возможности. Это я отвечаю на приглашение", - сказала Куартапелле.

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