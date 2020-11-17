Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда.
"Смертельно были травмированы 253 человека, кроме того, в результате инфицирования SARS-CoV-2 умерли 26 работников", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество несчастных случаев в отчетном периоде зарегистрировано Фондом в августе и сентябре и имеет динамику к росту в связи с распространением пандемии. Так, в августе уровень производственного травматизма составил 660 пострадавших, учитывая больных острым профзаболеванием COVID-19 (что составляет 17,1% от общего количества травмированных за 9 месяцев), в сентябре - 737 пострадавших (19,1% от общего количества).
В разрезе регионов наибольшее количество страховых несчастных случаев на производстве произошло в Днепропетровской области (531 пострадавший), Киеве (406), Донецкой (294), Львовской (253), Киевской (225) и Харьковской (209) областях. Количество травмированных в этих областях составляет 49,7% от общего количества травмированных по Украине.