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Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария"

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Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария"
Виктор Шарий требует, чтобы Министерство юстиции запретило деятельность политической партии "Партия Шария" из-за незаконного использования его фамилии.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины", - сказано в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

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Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии, и считает, "что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия", говорится в заметке.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Также на Цензор.НЕТ: НАПК не может проверить финансирование Партии Шария из-за решения КС

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Топ комментарии

  • темний лорд
    И толика подделку арестовать,судить и повесить.
  • Andriy Kalnyshevsky
    обосрали чуваку фамилию - пошел в суд)
  • Super Gut
    Живёшь такой законопослушнный, а тут бац - какой-то педофил называет твоей фамилией свою говнопартию. Непорядок. Призываю всех граждан с фамилией шарий запретить испанскому педофилу называть свою секту в Украине их фамилией.
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