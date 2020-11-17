Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может инициировать смену министра обороны Украины из-за ряда предостережений, которые накопились у депутатов.

Об этом сообщила зампредседателя комитета, депутат СН Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На протяжении года мы не получили де-факто ни одного законопроекта от Министерства обороны. Были лишь некоторые технические изменения", - сказала она на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" во вторник.

По словам Безуглой, законодательные инициативы, которые должны исходить от Минобороны, не поступали в парламент.

В частности, речь идет о законопроектах о военной полиции и территориальной обороне.

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Безуглая попросила Минобороны активизировать свою деятельность.

"Завтра, в частности, по этому вопросу мы будем заслушивать министра обороны в 10:00 на комитете. Этот вопрос является один из принципиальных предостережений со стороны комитета, которое в совокупности с другими предостережениями, которые у нас есть, даже может повести за собой инициацию смены министра как такового", - заявила Безуглая.

В то же время она выразила надежду, что по результатам заслушивания министра комитет не будет инициировать кадровые решения.

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