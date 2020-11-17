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Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая

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Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может инициировать смену министра обороны Украины из-за ряда предостережений, которые накопились у депутатов.

Об этом сообщила зампредседателя комитета, депутат СН Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На протяжении года мы не получили де-факто ни одного законопроекта от Министерства обороны. Были лишь некоторые технические изменения", - сказала она на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" во вторник.

По словам Безуглой, законодательные инициативы, которые должны исходить от Минобороны, не поступали в парламент.

В частности, речь идет о законопроектах о военной полиции и территориальной обороне.

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Безуглая попросила Минобороны активизировать свою деятельность.

"Завтра, в частности, по этому вопросу мы будем заслушивать министра обороны в 10:00 на комитете. Этот вопрос является один из принципиальных предостережений со стороны комитета, которое в совокупности с другими предостережениями, которые у нас есть, даже может повести за собой инициацию смены министра как такового", - заявила Безуглая.

В то же время она выразила надежду, что по результатам заслушивания министра комитет не будет инициировать кадровые решения.

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Топ комментарии

  • Propan
    Понято что Таран падло, но подождем еще обстоятельного анализа от Юрия Бутусова деятельности Минобороны по предводительством Тарана. Надеюсь такой материал выйдет на Цензоре. Кто бы что ни гнал на Бутусова, я сам не раз его критиковал, но без его публикаций сложно понять что на самом деле происходит в высших военных кругах.
  • Шрек Баблокат
    блин! .. прочитал "отставка Барана".. а потом согласился с неправильно прочитанным. .
  • Марія Клименко
    Там , шо той мЕнистр, шо та марьяна бэзмозгла! Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 4574 Вава, валинах и этих идиотов с собой забирай! Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 4245
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