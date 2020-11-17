Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента
Об этом генеральный директор Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента Андрей Буквич заявил во время выступления на форуме "Диалоги о реформах: путь в Вильнюс", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Пересмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии", - отметил представитель ОП.
Он пояснил, что когда речь идет об обновлении Соглашения, то имеется в виду не только его торговая часть, но и секторальные.
Буквич заверил, что Президент, правительство, профильные вице-премьер-министры и министры настроены четко выполнять Соглашение об ассоциации и поддерживать евроинтеграцию Украины.
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"Украина, Президент Украины постоянно пытаются повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений, того, что мы хотим сделать", - добавил он.