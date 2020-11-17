Украина должна терпеливо делать свое домашнее задание на пути к членству в НАТО, - посол Литвы Сарапинас

Украина должна терпеливо делать свою домашнюю работу на пути к членству в НАТО, и, возможно, через 10-12 лет она сможет стать полноправным членом Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Я искренне надеюсь, что через 10-12 лет, может даже быстрее, мы, как члены НАТО, сможем приветствовать Украину не как нашего активного партнера, но как активного члена. Наиболее важно сегодня - терпеливо делать ваше домашнее задание и делать его хорошо. Конечно, это потребует времени, потому что сложнее, чем трансформировать систему, это изменить культуру, привычки. Но процесс продолжается, у вас есть прочная основа", - отметил посол.

Сарапинас отметил, что евроатлантические устремления Украины не оставляют сомнений ее друзьям и партнерам, как и ее врагам.

"Нет сомнений в том, что Литва является настоящим защитником интеграции Украины в НАТО, наши дипломаты борются за Украину - возможно, борются не слишком сильное слово - в коридорах в Брюсселе и Вашингтоне, наши военные инструкторы и советники помогают практически в Украине, в Десне, Яворове, Очакове, Бердичеве. И сегодня литовская военная тренировочная миссия в Украине продолжается в полной мере, несмотря на вызовы коронавируса", - добавил дипломат.

Сарапинас подчеркнул, что Литва вновь призывает украинских коллег продолжить имплементацию оборонных реформ, особенно реформ, обеспечивающих систематические изменения.

"В этом отношении я бы настоятельно рекомендовал Министерству обороны продолжить реформы профессионального военного образования и управления человеческими ресурсами, которые поддерживает Литва и другие союзники, потому что я уверен в том, что наибольшим ключом успеха являются правильные люди: люди, которые стимулируют изменения в стране, люди с соответствующим образованием, люди с хорошими знаниями английского языка", - подытожил Сарапинас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовские предприятия увеличили количество запросов по развитию бизнеса в Украине, - посол