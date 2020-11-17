"Слуга народа" Мошенец против отмены карантина выходного дня: "Единственная альтернатива - полный локдаун, а это для бизнеса еще хуже"

Нардеп "Слуги народа" Елена Мошенец назвала три причины, по которым не нужно отменять карантин выходного дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я против отмены карантина выходного дня, потому что сейчас у нас нет альтернатив, единственная альтернатива - полный локдаун, а это для представителей бизнеса будет хуже. Поэтому я поддерживаю инициативу о том, что три пары выходных нужно поберечь", - сказала парламентарий.

По словам Мошенец, анализ показал, что люди действительно меньше стали собираться в общественных местах.

"Первая причина: таким образом мы действительно уменьшаем количество заражений, посмотрите на официальную статистику по результатам этих выходных – на 20-30% уменьшились передвижения людей, уменьшилось скопление. Сейчас холодно, люди меньше гуляют в парках, они хотят находиться в кафе, ресторанах, ТРЦ. И, как фиксируют мобильные операторы, там происходит скопление, это не семья и работа. Соответственно, возможность заражения нарастает", - отметила депутат.

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Также, по словам Мошенец, обсуждалась помощь предпринимателям.

"Второе: если вы думаете, что бизнесу плохо, давайте сходим к врачам и посмотрим, что происходит в инфекционных больницах. Ни одну человеческую жизнь нельзя измерить деньгами. Мы понимаем и поддерживаем бизнес, сегодня обсуждалось несколько вариантов, каким образом сделать так, чтобы бизнес мог дозаработать то, что потерял в течение выходных. Но просто так взять и отменить карантин выходного дня - это популизм", - подчеркнула нардеп.

Третья причина, по словам Мощенец, это возможность разгрузки медицинской системы.

"И последний момент очень важен: эти три недели дают возможность разгрузить медицинскую систему, если она сможет обслужить 11-12 тыс. заболевших - это более-менее нормально, если мы достигаем 15 тыс. - может получиться, что некому уже будет лечить людей и ходить в кафе", - сказала Мошенец.

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