"Слуга народа" Мошенец против отмены карантина выходного дня: "Единственная альтернатива - полный локдаун, а это для бизнеса еще хуже"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я против отмены карантина выходного дня, потому что сейчас у нас нет альтернатив, единственная альтернатива - полный локдаун, а это для представителей бизнеса будет хуже. Поэтому я поддерживаю инициативу о том, что три пары выходных нужно поберечь", - сказала парламентарий.
По словам Мошенец, анализ показал, что люди действительно меньше стали собираться в общественных местах.
"Первая причина: таким образом мы действительно уменьшаем количество заражений, посмотрите на официальную статистику по результатам этих выходных – на 20-30% уменьшились передвижения людей, уменьшилось скопление. Сейчас холодно, люди меньше гуляют в парках, они хотят находиться в кафе, ресторанах, ТРЦ. И, как фиксируют мобильные операторы, там происходит скопление, это не семья и работа. Соответственно, возможность заражения нарастает", - отметила депутат.
Также, по словам Мошенец, обсуждалась помощь предпринимателям.
"Второе: если вы думаете, что бизнесу плохо, давайте сходим к врачам и посмотрим, что происходит в инфекционных больницах. Ни одну человеческую жизнь нельзя измерить деньгами. Мы понимаем и поддерживаем бизнес, сегодня обсуждалось несколько вариантов, каким образом сделать так, чтобы бизнес мог дозаработать то, что потерял в течение выходных. Но просто так взять и отменить карантин выходного дня - это популизм", - подчеркнула нардеп.
Третья причина, по словам Мощенец, это возможность разгрузки медицинской системы.
"И последний момент очень важен: эти три недели дают возможность разгрузить медицинскую систему, если она сможет обслужить 11-12 тыс. заболевших - это более-менее нормально, если мы достигаем 15 тыс. - может получиться, что некому уже будет лечить людей и ходить в кафе", - сказала Мошенец.