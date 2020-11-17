Коболев объяснил, почему газсбыты Фирташа сейчас не покупают газ от "Нафтогаза"

С августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им.

Газоснабжающие компании, принадлежащие облгазам, связанным с Дмитрием Фирташем, не покупают природный газ у Группы Нафтогаз, поскольку не готовы работать по предоплате.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "Суспільного".

"Мы действительно газ не продаем (газсбытам, связанным с Фирташем, — ред.). Но не потому, что мы их "не любим" или не хотим продавать. У нас позиция другая — покупайте, вот рыночная цена и предоплата. Перечислите заранее и берите перепродавайте", — пояснил Коболев.

Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.

Отметим, что ПСО прекратили действовать с 1 августа с открытием рынка газа для населения, по ним "Нафтогаз" обязан поставить газ, но обязательства своевременной его оплаты со стороны получателей ни были зафиксированы законодательно.

По этим причинам Нафтогаз продает газсбытам газ только на условиях предоплаты. При этом, Коболев отмечает, что газсбыты, связанные с Фирташем, покупали газ у частных трейдеров в августе-октябре по рыночным ценам, как и у Нафтогаза.

По данным "Нафтогаза", задолженность упомянутых газсбытов за газ, отпущенный в рамках ПСО, составляет более 12,8 млрд грн.