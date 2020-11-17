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Коболев объяснил, почему газсбыты Фирташа сейчас не покупают газ от "Нафтогаза"

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Коболев объяснил, почему газсбыты Фирташа сейчас не покупают газ от "Нафтогаза"
С августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им.

Газоснабжающие компании, принадлежащие облгазам, связанным с Дмитрием Фирташем, не покупают природный газ у Группы Нафтогаз, поскольку не готовы работать по предоплате.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "Суспільного".

"Мы действительно газ не продаем (газсбытам, связанным с Фирташем, — ред.). Но не потому, что мы их "не любим" или не хотим продавать. У нас позиция другая — покупайте, вот рыночная цена и предоплата. Перечислите заранее и берите перепродавайте", — пояснил Коболев.

Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.

Отметим, что ПСО прекратили действовать с 1 августа с открытием рынка газа для населения, по ним "Нафтогаз" обязан поставить газ, но обязательства своевременной его оплаты со стороны получателей ни были зафиксированы законодательно.

По этим причинам Нафтогаз продает газсбытам газ только на условиях предоплаты. При этом, Коболев отмечает, что газсбыты, связанные с Фирташем, покупали газ у частных трейдеров в августе-октябре по рыночным ценам, как и у Нафтогаза.

По данным "Нафтогаза", задолженность упомянутых газсбытов за газ, отпущенный в рамках ПСО, составляет более 12,8 млрд грн. 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа."

    Фирташ тоже надеется, что преЗедент - борец с олигархами, ему простит все долги, как Бене и Ахмету?


    Источник: https://censor.net/ru/n3231631
  • Саша Горб 24af3de7
    как **..т УКРАИНЦЕВ газ у нас дороже чем в остальных зарплаты ниже чем у остальных есть только один выход гнать коломойского ахмедова пинчука и таких как они только уничтожение других вариантов не бывает они сделают УКРАИНУ страну рабов сказали надеть намордники делаем сказали суббота воскресеье отдых отдыхаем в понедельник в рабство
  • Злий Грицько
    Та не только олигархи. Есть очень много быдла с убеждением аля 90-е. Мне лично рассказывала девушка кторая ходит по частным секторам проверяет газовые счетчики. Говорит понастрояли каменных заборов, к счетчикам не пускают, нах** посылают и все такое. Есть у них подвязки во власти. По этому они себя вольготно чувствуют. У них лозунг такой, что платят только терпилы и лохи Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1035
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