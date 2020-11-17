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Оккупанты выставили на аукцион пакет из почти 3,58 млрд акций "Массандры" с номинальной стоимостью рубль за штуку

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Оккупанты выставили на аукцион пакет из почти 3,58 млрд акций "Массандры" с номинальной стоимостью рубль за штуку
Подконтрольное России правительство Крыма продает все акции "Массандры" на электронном аукционе "РосЭлТорг" по стартовой цене в 5,3 млрд рублей. По состоянию на 17 ноября продолжается процедура приема заявок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, пакет из 3 575 899 662 акций с номинальной стоимостью рубль за штуку выставлен на торги. Для участия в них необходимо заплатить 20% от стартовой стоимости акций - 1,06 млрд рублей.

Согласно указанной на "РосЭлТорг" информации, прием заявок будут вести до 8 декабря (он прекратится в 18:00). Дата проведения аукциона - 14 декабря.

Напомним, Российский парламент Крыма 27 мая внес винзавод "Массандра" в "объекты, подлежащие приватизации путем преобразования в хозяйственное общество". 14 октября "депутаты" в Крыму проголосовали за приватизацию винзавода "Массандра" до конца года.

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Представительство президента Украины в АРК обратилось в прокуратуру из-за продажи имущества "Массандры".

После оккупации Крыма украинский госконцерн "Массандра" был объявлен собственностью Управления делами президента России. На материковой Украине продолжает действовать госконцерн "Национальное производственно-аграрное объединения "Массандра", собственником которого является Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина Украины.

Топ комментарии

  • Nikos KGB
    а где наши заявления, про аннуляцию все договоров купли-продажи и русских реестров после деоккупации???, вон кипр-азербайджан сразу заявили.....
  • БорисАльберкутович 36a43137
    Меня тоже это поражает! Должны были из всех утюгов трубить, что все сделки не имеют силы и все имущество будет возвращено хозяевам. Фиг бы кто-то стал там что-то строить или покупать недвижимость - а это сильный удар по экономике!
  • Elvic Vic
    Прошло 6 лет после оккупации .

    Тыкните мне на карте мира то место , где Украина хотя бы пытается наложить аресты на собственность РФии в качестве компенсации ущерба от этой оккупации !
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