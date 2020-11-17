Разумков: В некоторой степени я уже президент

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал себя "в некоторой степени" уже президентом.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt, информирует Цензор.НЕТ.

"По-украински моя должность называется "председатель парламента", по-немецки - "президент парламента. Так что, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", - сказал Разумков.

На вопрос о своих амбициях в политике председатель ВР ответил так: "Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о более высоких должностях. Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях".

Также на Цензор.НЕТ: Разумков заболел COVID-19

В интервью Разумков также назвал Ангелу Меркель большим другом Украины и выразил надежду, что Германия и в дальнейшем будет защищать украинские интересы, в том числе в Нормандском формате.