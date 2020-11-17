САУ инициирует национальную дискуссию по проблемам функционирования судебной системы

Совет адвокатов Украины решил обратиться в Высший совет правосудия и предложить организовать широкое обсуждение проблем функционирования судебной системы.

Соответствующее решение принято на заседании САУ.



На заседании адвокаты обсудили очередной случай препятствования профессиональной деятельности адвокатов со стороны судей Высшего антикоррупционного суда по делу о нанесении ущерба ГП НАЭК "Энергоатом" и ГП "Восток ГОК".



Председатель САУ Лидия Изовитова отметила, что несмотря на неоднократные обращения в международные институции, органы государственной власти и судейского управления, ситуация не меняется.



Поэтому она предложила обратиться в Высший совет правосудия для организации дискуссионной площадки, на которой адвокаты и судьи ВАКС могли бы обсудить не только проблемные вопросы взаимодействия, но и работу судебной системы в целом.



"Обращаемся в Высший совет правосудия для того, чтобы они, заботясь о независимости судебной власти, начали, по нашей, в том числе инициативой, национальную дискуссию по этим вопросам. Этот вопрос касается не только отдельного суда, а всей судебной системы... Все это должно происходить в рамках дискуссии о независимости судебной власти", - отметила Изовитова.

Участники заседания поддержали это предложение.