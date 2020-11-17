Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt

Ряд важных дорожных проектов не завершатся 2020 года по вине иностранных подрядчиков.

Как передает Цензор.НЕТ со сcылкой на "Украинские новости", об этом сегодня заявил глава "Укравтодора" во время пресс-конференции "Год работы команды Александра Кубракова".

По его словам, ремонт объездной дороги вокруг Житомира пришлось проводить в аварийном порядке, ведь китайский подрядчик "Синогидро" фактически покинул объект.

"У двух других китайских компаний не удалось в Украине, в соседних странах - Польше, Румынии также были примеры, где у китайских компаний в этом регионе почему-то не получается. С самого начала мы проводили встречи и привлекали к этому посольство. В середине июня им нужно было сдавать проект. Но не было работы и не было людей. Почему они не смогли организовать работу - я не знаю. Сейчас это для нас головная боль. Мы в аварийном порядке доработали отдельные участки объездной дороги вокруг Житомира, чтобы спокойно пережить зиму до того, как новая подрядная организация доделает эту дорогу ", - пояснил Александр Кубраков.

Не смог вовремя сдать объект и турецкий подрядчик "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi", который должен восстанавливать участок автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта в Запорожской области.

"Что касается турецкой компании" Özaltin ", которая работает в Запорожской области. Так же, могу подтвердить, мне тоже не понравились темпы, которые были в этом году. Компания никогда не работала в Украине. Они долго завозили технику, людей своих, то есть инженеров. У них были с этим проблемы. Надеюсь, что год не показателен. Мы посмотрим, как это будет в следующем году. Нам бы хотелось, чтобы мы полностью сдали трассу М-18 в этом году, но я вижу, что мы не сдадим ", - отметил глава "Укравтодора".

Угрожающая ситуация сложилась и с выполнением проекта восстановления трассы М-01 Киев-Чернигов, который реализует азербайджанская компания AzVirt. "Несколько разговоров было с подрядчиком в этом году. Мы просили, чтобы Броварская окружная была завершена. Сначала мы просили до конца лета, потом - до конца сентября, до конца октября. В этом случае, речь идет о совместном проекте с ЕБРР, поэтому мы можем только просить. Но в любом случае я вижу следующий год, вижу календарный план и понимаю, что объемы, которые у них остались на следующий год, они очень существенны. Если они будут работать так, как они работают сейчас, - ситуация будет такая же, как с китайской компанией при обходе Житомира", - подытожил Александр Кубраков.

Напомним, компания "Синогидро Корпорейшн Лимитед" (КНР) выполняла реконструкцию автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп, участок км 129 + 600 - км151 + 730 (обход г. Житомир) ". Проект реализовывался на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). По состоянию на начало октября 2020 процент выполнение строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Однако фактическое выполнение составляет 49,17%. Кроме этого, подрядчиком допущен рабочий недостаток - разрушение цементобетонного покрытия на участке, которые, по выводам компании технадзора "IRD Engineering S.R.L. ", возникшие вследствие нарушения методологии проведения строительных работ. Технадзор обнаружил также и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, стоительства искусственных сооружений. В начале ноября из-за нарушения контрактных обязательств и неспособности завершить строительство в срок "Укравтодор" расторгнул контракт с "Синогидро Корпорейшн Лимитед".

Турецкая компания "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" выполняет текущий средний ремонт двух участков автодороги государственного значения М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта общей протяженность 55 км в Запорожской области. По состоянию на ноябрь 2020 работы по регенерации дорожного конструктива методом "холодного рейсайклинга" проведены только на трети участков.

Компания "AzVirt" LLC (Азербайджанская Республика) выполняет капитальный ремонт дороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи на участке Киев - транспортный узел Копти протяженностью 80 км. Контракт на проведение работ за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка подписан 31 октября 2018. По состоянию на ноябрь 2020 подрядчик не выполнил значительную часть объема предусмотренных договором работ.