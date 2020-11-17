Директор "Баллистики" Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну

Александр Довгий, директор компании "Баллистика", который ранее сообщал о закупке Минобороны некачественных бронежилетов, сообщает, что компании "Темп-3000" и "Велмет" развязали против него войну судебных исков, а полиция изъяла ноутбук, документы и колчаны стоимость 375 тыс. грн.

Об этом Довгий сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Против меня и моего предприятия объявили войну. Видимо, это связано с разоблачением по поставкам некачественной продукции в МО, потому что все активные действия фактически начались одновременно с досудебным следствием по делу "некачественных бронежилетов" и передачей материалов в суд для рассмотрения по существу", - написал Довгий.

По его словам, против него подали несколько исков компании "Темп-3000" и "Велмет", которые, как и "Баллистика", занимаются производством тактического снаряжения и средств защиты.

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"Пик состоялся сегодня, когда из Хмельницкого приехала опергруппа полиции при поддержке КОРД (или как их там теперь) для проведения обысков с изъятием продукции, оргтехники и документации. В ходатайстве следователя было вообще указано, что они просят изъять все оборудование и сырье. То есть совершенно очевидно, что целью стояла полная парализация работы предприятия, которое производит снаряжение для наших военных", - утверждает Довгий.

В комментариях он добавил, что силовики изъяли у него ноутбук, документацию и 1350 колчанов общей стоимостью 375 тыс. грн.

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Довгий отметил, что компания "Велмет" обвиняет "Баллистику" в нарушении патентного законодательства при производстве подсумков. Он утверждает, что "Велмет" сама занимается плагиатом, воспользовавшись разработкой Министерства обороны, и опубликовал в доказательство своих слов чертежи.

"МО разработало подсумок 23.02.2019 года, "Велмет" подал заявку на патент 15.04.2019 года, то есть через 23 дня после публикации документа МО. Поэтому я уже точно вижу это все, как общую атаку против меня и моего предприятия компаниями "Велмет" и "Темп-3000", - подытожил Довгий.















