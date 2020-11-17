Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба

Предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не нужно подносить в ранг культа, ведь целью Киева является членство в Альянсе, которое можно достичь и без этого плана.

Такое мнение в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum" высказал во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем cпростить наш путь к членству, то Украина и Грузия его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить ", - заявил Кулеба.

Он добавил, что ПДЧ нельзя подносить в ранг культа.

Кулеба отметил, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментах и ​​дедлайне.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, не наближуватиме нас к нашей цели ", - резюмировал украинский министр.

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