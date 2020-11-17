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Высший антикоррупционный суд отменил первый приговор за неподачу электронной декларации, - ЦПК

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Высший антикоррупционный суд отменил первый приговор за неподачу электронной декларации, - ЦПК
Из-за решения Конституционного Суда ВАКС отменил приговор в отношении бывшей судьи с Днепропетровщины Надежды Посунся, которая не подала электронную декларацию.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд вынужден был отменить приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся, которая обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций. Это был первый приговор Антикорсуда в истории. На очереди еще четыре уже принятых приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены", - сказано в сообщении ЦПК.

В Центре предотвращения коррупции возмущены тем, что Верховная Рада не занимается разрешением конституционного кризиса.

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"Не до этого нардепам. Заняты карантином, предпринимателями, выборами, но не определяющими для страны вещами. К сожалению", - отмечают в ЦПК.

Напомним, 30 октября 2019 года ВАКС признал Надежду Посунся виновной в непредставлении деклараций о доходах и приговорил ее к уплате штрафа в 51 тыс. грн, а также запретил ей в течение года занимать выборные должности.

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Высший антикоррупционный суд отменил первый приговор за неподачу электронной декларации, - ЦПК 01

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Топ комментарии

  • Олег Тихонов 055f40a1
    Слава ЗЕбубачке наконец то можно вполне законно - конституционно грабить и воровать. ЗЕбилы здобулы..
  • vitalmod
    Папиредники хотя бы в сизо держали, того же ефремова или беркутов. При земразях тех мразей выпустили, а против этих мразей закрывают дела о посадках уже понятное дело речи быть не может. Прокурор теперь не кум, занят - решает свои жилищные вопросы. Слава зебилам вы сделали это разом.
  • Ksenia VB
    Отже на корупційному суді можна ставити зеленого хрестика.
    М О Л О Д Ц І.
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