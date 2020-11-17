Второй тур выборов мэра в Кривом Роге перенесен на 6 декабря, - ОПОРА

Городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести второй тур выборов в Кривом Роге. Такое решение было сделано после того, как мэр города Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Изменение даты второго тура местных выборов в Кривом Роге поддержали 12 членов ТИК. Так, перевыборы состоятся в воскресенье, 6 декабря.

Также сообщается, что ТИК получила заявление Юрия Вилкула о его отказе участвовать во втором туре выборов.

"Таким образом в бюллетене, которые увидят жители города на участок 6 декабря будут две фамилии - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлова от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - говорится в сообщении.

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