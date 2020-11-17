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США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов

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США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов
Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от COVID-19. Такие договоренности были достигли во время телефонного разговора главы Минздравов двух стран.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как пообещал глав американского МЗ Алекс Азар, США помогут усилению коммуникации между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - завил Максим Степанов.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7254
  • Maxim Ak-Murza
    Только денег им не давайте....please.
  • Nikolai Chizhevsky
    США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9731
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