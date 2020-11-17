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Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой во главе с новым президентом Санду, - МИД

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Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой во главе с новым президентом Санду, - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на победу Майи Санду на выборах президента Молдовы. По его словам, Киев готов начать новый этап отношений с Кишиневом.

Как передает Цензор.НЕТ,  такое заявление он сделал во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum".

По словам министра, Украина рассчитывает на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом Молдовы.
В то же время Кулеба добавил, что Украина и сейчас тесно сотрудничает с Молдовой в рамках Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и в рамках инициатив Европейского союза и НАТО.

Также читайте: Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство, - замглавы ОП Жовква

Топ комментарии

  • Вова Зименский
    Нужно заканчивать все транши для приднестровья . Закрывать воздушное пространство над Украиной и Молдоврой и делать так называемую пмр -- Молдовой . Уже пора . ))
  • Vladimir Krutko
    Залишилось знести путінських посіпак на чолі з долдоном в парламенті та спрямуватися до ЕС та НАТО
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Майя в Гарварде училась, ей наверное будет скучно с нашим пианистом.
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