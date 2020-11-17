Турция направляет военнослужащих в Азербайджан
Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу", информирует Цензор.НЕТ.
Большинство депутатов поддержали проект указа за подписью турецкого президента.
В документе говорится о работе Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Читайте на Цензор.НЕТ: Российские "миротворцы" привезли в Нагорный Карабах системы "Град", - Reuters. ФОТО
"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - сказано в тексте документа.
Также на Цензор.НЕТ: Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.
Срок действия миссии определен одним годом.