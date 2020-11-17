Румыния призывает НАТО увеличить присутствие в Черном море из-за милитаризации РФ, - глава МИД Ауреску

НАТО должно увеличить свое присутствие в Черном море, включая возможности по мониторингу и наблюдению, поскольку Россия наращивает свои военные мощности в незаконно оккупированном Крыму и Черноморском регионе в целом.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все еще нужно многое сделать с целью обеспечения лучшего сдерживания, и поэтому мы выступаем за большее присутствие союзников на юге восточного фланга НАТО. Нужен больший мониторинг и наблюдение того, что происходит на море. Поскольку Россия наращивает свои военные мощности в Крыму и Черноморском регионе в целом", - заявил он.

Отдельно румынский министр указал на ожидание того, что новая администрация президента США Джозефа Байдена будет уделять больше внимания региону и России.

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"У меня есть позитивные ощущения относительно этой администрации. Я думаю, что внимание, которое будет уделяться России и региону, будет расти", - сказал он в комментарии относительно ожиданий от администрации Байдена.

По словам Ауреску, Румыния всегда продвигала вопросы Черноморского региона в повестке дня НАТО, и сейчас Североатлантический альянс уже уделяет достаточно большое внимание Черному морю, а понимание важности региона для трансатлантической безопасности растет.

"Особенно после незаконной аннексии Крыма НАТО развил свою политику сдерживания и обороны в регионе. Это - постепенный процесс реагирования на угрозу, непровокативный, в качестве самообороны и в соответствии с международным правом", - заявил глава МИД Румынии.

Он отметил, что в НАТО был принят ряд мер с целью сдерживания на суше, на воде и в воздухе, создав таким образом "передовое присутствие". "Мы благодарны тем союзникам по НАТО, которые пришли и проявили солидарность в рамках политики сдерживания и обороны НАТО... Румыния предана поддержке большего присутствия НАТО в регионе", - заявил Ауреску.

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Кроме того, глава МИД Румынии выразил надежду на увеличение сотрудничества между НАТО и Украиной, а также Грузией. По словам румынского министра, пока Украина и Грузия не имеют Плана действий по членству в НАТО, следует использовать огромный арсенал инструментов, имеющийся для сотрудничества. "Мы, как Румыния, полностью поддерживаем евроатлантические устремления Украины и Грузии", - заявил он.