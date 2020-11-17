Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".
По теперешним российским законам президента нельзя привлечь к ответственности за деяния, связанные с исполнением им полномочий главы государства. Новый законопроект исключает сроки давности преступлений, предоставляя таким образом бывшему президенту России пожизненную неприкосновенность.
Также поправки меняют процедуру лишения неприкосновенности. Сейчас экс-президент может утратить ее, если против него заведут уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства. Процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета России. Согласно новому проекту, лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении.
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Против законопроекта проголосовали 37 депутатов Госдумы из 450. Полпред президента в Госдуме Гарри Минх призвал депутатов, которые не поддержали законопроект, сложить свои полномочия.