Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, - Путин
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что вокруг Нагорного Карабаха пока сохраняется статус-кво, статус этих территорий будет определен в будущем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы".
"Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, который существует на сегодняшний день, что будет дальше - это надо решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - сказал Путин .
Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей