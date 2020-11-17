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Украина выступает за любые форматы усиления присутствия НАТО в Черном море, - Кулеба

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Украина выступает за любые форматы усиления присутствия НАТО в Черном море, - Кулеба
Украина будет приветствовать все инструменты и форматы усиления присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по безопасности" 17 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба также проинформировал об угрозах милитаризации оккупированного Крыма и отдельно обратил внимание на возможное размещение Россией ядерного оружия на полуострове.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона. В Кремле в ответ заявили, что намерены "проанализировать" заявление президента Зеленского о новых базах ВМС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния призывает НАТО увеличить присутствие в Черном море из-за милитаризации РФ, - глава МИД Ауреску

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Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Самим надо УСИЛИВАТЬСЯ в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
  • 5 копійок
    Вава підсилюється відосиками і айкосиками.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Город Измаил надо раскручивать в военном смысле. Базу военно-морскую там строить. Это будет наш Гибралтар для Дуная. Кто то посмеётся---но любая другая страна такой бы шанс не упустила. Это вообще места упущенных возможностей и в разных сферах деятельности.
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