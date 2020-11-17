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Прощание с Виктюком состоится в Москве, а похоронят его во Львове, - пресс-атташе

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Прощание с Виктюком состоится в Москве, а похоронят его во Львове, - пресс-атташе
Известного театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве, похоронят на родине во Львове.

Об этом сообщил пресс-атташе его театра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание", - сказал пресс-атташе.

Он отметил, что прощание с режиссером состоится в Москве, а похоронить его планируют во Львове рядом с родителями.

"Прощание будет. Тяжело сказать, в каком формате, так как тело Романа Григорьевича еще находится в больнице", - пояснил пресс-атташе.

Также на Цензор.НЕТ: Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19

Виктюк скончался 17 ноября в больнице в Москве, куда попал после заражения COVID-19. Режиссеру было 84 года

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    "Він підтримував "Помаранчеву революцію" в Україні.
    Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я - український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.

    У 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Роман Віктюк так закликав місцевих жителів визначитися: "Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України, залиште Україну в спокої!"

    Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе - Цензор.НЕТ 4165
  • dtrscnij grsrt
    «2014 року, коментуючи російсько-українську війну на Донбасі, Роман Віктюк, закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб у тиші розібратися, що відбувається, та рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій[8].
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Він вже тоді був людиною дуже похилого віку. Сім'ї в нього не було, там були друзі, нормальні сусіди ( про них він розказував в інтерв'ю Радіо Свободі, читайте нижче ), кидати все в такому віці дуже непросто.
    В порівнянні із молодими ватяноголовими Усіком, Ломаченком, Віктюк незрівнянно більший, справжніший українець. До того ж, не спокусився на елітне місце на якомусь Новодєвіч'єму цвинтарі, а заповів поховати себе у рідному Львові.
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