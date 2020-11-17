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В Италии - самая высокая с апреля суточная смертность от COVID-19, умирает более 700 человек в день

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В Италии - самая высокая с апреля суточная смертность от COVID-19, умирает более 700 человек в день
В Италии за последние сутки скончался 731 пациент с коронавирусом. Это наибольшее количество умерших с начала апреля. Также за сутки болезнь обнаружили у 32 191 человека.

Об этом пишет издание Corriere Della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Италии возросло до 1 238 072. Общее число умерших с начала пандемии - до 46 464 человек.

В то же время выздоровели от болезни уже 457 798 человек.

За прошедшие сутки в Италии сделали 208 458 тестов на COVID-19, на 55 795 больше, чем в предыдущие сутки.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 ноябре зафиксирован более 55,3 миллиона случаев заражения коронавируса, в частности 1 332 328 - летальных, выздоровели уже более 38,4 млн человек.

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Топ комментарии

  • armamagedoniks
    Яркий пример заболевшая соседка.Сдала тест позитивный.Дома не сидит шляется без маски.
    Работает с людьми.Трудно даже представить сколько таких.Позавчера заехал в больницу передать документы.В приёмке человек 30 кашляют и друг возле друга.Без масок.В рентген кабинет в комнатку 4на 4 человек 15 стоит .Половина без масок и некоторые кашляют.Я просто плюнул на те документы ну вас нах.Сколько за день можно в такй обстановке подхватить и распространить по людях и семьях?Это КАТАСТРОФА !ЛЮДИ БАРАНЫ !
  • aquarius580 459c2008
    Без подробной раскладки умерших: по возрасту, по наличию хронических смертельных заболеваний - цифры бессмысленны. Умер "от ковида" или умер "с ковидом" - две большие разницы.
    В Австралии "о ковида" за всё время рапортовано 910 смертей; почти все - в домах престарелых, и небольшое число тяжелобольных людей.
  • 5 копійок
    ***** стало другим після Бога.
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