В Италии - самая высокая с апреля суточная смертность от COVID-19, умирает более 700 человек в день

В Италии за последние сутки скончался 731 пациент с коронавирусом. Это наибольшее количество умерших с начала апреля. Также за сутки болезнь обнаружили у 32 191 человека.

Об этом пишет издание Corriere Della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Италии возросло до 1 238 072. Общее число умерших с начала пандемии - до 46 464 человек.

В то же время выздоровели от болезни уже 457 798 человек.

За прошедшие сутки в Италии сделали 208 458 тестов на COVID-19, на 55 795 больше, чем в предыдущие сутки.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 ноябре зафиксирован более 55,3 миллиона случаев заражения коронавируса, в частности 1 332 328 - летальных, выздоровели уже более 38,4 млн человек.

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