ЦИК назвал лидеров второго тура выборов мэров в четырех городах

Центризбирком обнародовал результаты повторного голосования по выборам городских глав, которое состоялось 15 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Фейсбук ЦИК.

Отмечается, что в Краматорске 57,85% избирателей (от общего количества граждан, принявших участие в повторном голосовании) отдали свои голоса за Александра Гончаренко.

В Украинке Александр Туренко набрал 51,5% голосов. В Херсоне Игоря Колыхаева поддержали 63,59% избирателей, а в Каменце-Подольском Михаила Поситко - 58,33%.

"Луцк, Сумы, Одесса! Ждем информацию от ТИК", - отметили в Центризбиркоме.

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