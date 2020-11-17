Директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за коронавируса

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами подверг критике решение отменить поединок Лиги наций против Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Twitter-аккаунт сборной Швейцарии.

По словам Тами, сборная Швейцарии была мотивирована и стремилась завоевать право на сохранение прописки в очном поединке с Украиной на поле.

"Это позор. Мы были готовы играть и спасти место в Лиге А на футбольном поле. Мы были мотивированы сыграть в этом финале. Мы также приняли бы перенос встречи на завтра. Очень хотели, чтобы решение было на футбольном поле, а не за его пределами. Но мы должны принять теперь то, что есть", - сказал Тами.

Напомним, что главный санврач Люцерны отменил поединок Швейцария - Украина.

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