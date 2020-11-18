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Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз

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Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз
Министерство иностранных дел Болгарии сообщило Европейскому Союзу, что не может поддержать предложенные рамки ЕС для начала переговоров с Северной Македонией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Балканский обозреватель.

София считает, что проект резолюции, которая будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, "не предусматривает гарантий", что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.

Решение Болгарии фактически означает блокирование присоединения Северной Македонии к ЕС. Переговорную основу - рамки - можно утвердить позже, но без нее переговоры о членстве не могут начаться.

Болгарские власти подчеркивает, что перед началом переговоров необходимо решить вопросы, связанные с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии, и принадлежности национальных героев, среди которых есть Гоце Делчев.

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В Болгарии считают Гоце Делчева, лидера борьбы балканских народов против османского господства, своим героем, тогда как в Северной Македонии уверены, что он является героическим представителем македонцев.

Кроме того, София просит Скопье признать, что в целом "македонская идентичность и язык имеют болгарское корни".

Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти, и ее можно причислить лишь к "письменной региональной форме болгарского языка". София настаивает на том, чтобы македонский язык называли "официальным языком Республики Северная Македония", или в некоторых случаях обозначали звездочкой и добавляли пояснения: "в соответствии с Конституцией Республики Северная Македония".

Среди главных условий Софии есть требование однако, чтобы Скопье не выдвигало претензий относительно признания македонского меньшинства в Болгарии.

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Представители Скопье, президент Стево Пендаровски и премьер-министр Зоран Заев, несколько раз отклоняли требования Болгарии признать "болгарские корни македонской национальной идентичности".

В 2017 году София и Скопье подписали соглашение о дружбе, добрососедских отношениях и сотрудничестве, которое власти Северной Македонии считают единственной предпосылкой для начала переговоров с ЕС.

Премьер-министр Северной Македонии отмечает, что блокадой переговоров София нарушила статью 2 Соглашения о добрососедстве.

Заев говорит, что продолжаются интенсивные коммуникации для поиска решения между двумя странами, особенно между двумя министерствами иностранных дел.

Рамки переговоров между Северной Македонией и ЕС должны были быть утверждены на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 10 ноября, но встреча была перенесена на 17 ноября.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    У каждой страны есть претензии к соседним странам.
    Германия - к Польше и России, Франция - к Бельгии (и наоборот), Ирландия и Испания - к Великобритании, Австрия - к Италии - и этот список может быть бесконечным.
    В 21 веке, когда мир живёт иными ценностями, надо купить карту, посмотреть на международнопризнанные границы и забыть о претензиях. Это поможет развивать инфраструктуру общества и экономить ресурсы на темах, которые явно это развитие тормозят.
    PS. Это не относится к украинским территориям, оккупацию которых осудила Генассамблея ООН - это разные статусы.
  • Мануэль Дель Боск
    За Македонию в течение 20-го века шла долго борьба между Болгарией, с одной стороны, и Сербией (потом Югославией) - с другой. Болгария вступила в обе мировые войны именно потому, чтоб отобрать Македонию у сербов. И Германия ей в этом помогала. Македония была болгарской в 1915 - 1919 годах и потом 1941 - 1944 годах. Причем население Македонии в те времена (считавшее себя болгарами) встречало болгар как освободителей от сербской власти. Да и организация ВМРО (аналогичная ОУН-УПА, даже знамя у них одинаковое красно-черное) постоянно вела партизанскую войну в Македонии против сербов при поддержке Болгарии. Основал эту организацию Гоце Делчев. Сейчас партии ВМРО есть и в Болгарии и в Македонии, но, имея одинаковое название, при этом исповедуют национализм разной направленности. В Боларии ВМРО - болгарские националисты, в македонии- македонские. Именно болгарская ВМРО, которая входит в правящую коалицию и в правительство, выдвигает претензии к Македонии, а евродепутаты от ВМРО блокируют начало переговоров о вступлении Македонии в ЕС
  • Хитрый_план
    нещасна Македонія. То греки вимагають назву змінити, то болгари національних героїв забрати.
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