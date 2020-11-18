Зеленский - директору МВФ Георгиевой: "Мы выполнили все структурные маяки программы МВФ"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как отмечается, глава МВФ поинтересовалась состоянием здоровья главы Украинского государства и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией COVID-19.

Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ: "Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до 2,1 миллиарда долларов, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства".

Глава государства отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, были утверждены реформы таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

Также читайте: Миссия МВФ приедет, когда будет понятно, что происходит с КС, проектом бюджета и Нацбанком, - глава НБУ Шевченко

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - констатировал Президент, отметив, что последовательно поддерживает независимость Нацбанка.

Как отмечается, стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021, а также риски недавнего решения КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня как никогда сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры. Также он сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектив по судебной реформе.

Также читайте: Украина выполнила 4 из 10 структурных маяков Меморандума с МВФ, - Марченко

Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - заявил глава государства.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что работа Премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы Нацбанка Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Также читайте: Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко