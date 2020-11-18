Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке
С соответствующим заявлением выступил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уже к 15 января 2021 численность наших сил в Афганистане составит 2500 военных в Ираке - также 2500", - заявил Миллер.
Он подчеркнул, что это будет происходить в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа, его предвыборных обещаний, а также "согласно установленным планам и стратегическими целями".
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Сейчас военный контингент США в Афганистане насчитывает 4,5 тыс. Человек, в Ираке - около 3 тысяч
Какизвестно, на прошлой неделе в Пентагоне произошла серия громких отставок, в том числе министра обороны Марка Эспера, его заместителей и руководителей высокого звена.
Американские медиа связали эти увольнения с намерениями Трампа спешно вывести войска из Афганистана, против чего выступало предыдущее руководство министерства обороны США.