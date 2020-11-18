В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты.
"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вносят Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству", - говорится в повестке.
Вопрос будет рассмотрен в самом начале пленарного заседания.
Докладчиками выступят полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по международным делам Константин Косачев, руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.