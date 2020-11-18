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В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны

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В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны
Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами России

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты.

"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вносят Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству", - говорится в повестке.

Вопрос будет рассмотрен в самом начале пленарного заседания.

Докладчиками выступят полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по международным делам Константин Косачев, руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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