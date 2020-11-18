COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 млн
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По состоянию на утро 17 ноября в мире зарегистрировали 546 662 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 502 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 55 943 189 случаев инфицирования, из них 546 662 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 343 379 человек, из них 10 502 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 38,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.