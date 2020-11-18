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Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе. ФОТО

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Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе. ФОТО
Нацбанк вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе. Номинал монеты - 10 гривен. Монета относится к серии Вооруженные силы Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте НБУ.

На аверсе монеты вверху изображены малый государственный герб, надпись Украина, эмблема Госпогранслужбы, стилизованные ветви лавра и калины, а также логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

На реверсе размещена надпись Государственная пограничная служба, нанесены очертания карты страны, символический пограничный столб и "композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы в воздухе, на суше и на море".

Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе 01Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе 02

Монета выполнена из сплава на основе цинка тиражом миллион штук.

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Она будет запущена в оборот 19 ноября.

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Топ комментарии

  • Fantomas
    100 гривненвая монета будет с изображением найвеличнешего зеленского
  • ПанСан
    Диаметром 10 мм?
  • саша паламарчук
    Зеленський буде зображений на п"яти с половиною гривневій монеті.
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