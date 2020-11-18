COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 668 человек;
летальных случаев - 256;
выздоровели - 8 096 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).
За все время пандемии в Украине
заболели - 570 153 человека;
выздоровели - 259 079 человек;
летальных случаев - 10 112;
проведено ПЦР-тестов - 4 022 283.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - рассказал Степанов.