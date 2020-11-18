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COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев

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COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев
В Украине по состоянию на утро среды, 18 ноября, зафиксированы 12 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 096 человек, умерли 256 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Также за минувшие сутки COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 06

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 03госпитализированы - 1 668 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 03летальных случаев - 256;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 03выздоровели - 8 096 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 03осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

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За все время пандемии в Украине COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 06

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 08заболели - 570 153 человека;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 08выздоровели - 259 079 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 08летальных случаев - 10 112;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 08проведено ПЦР-тестов - 4 022 283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - рассказал Степанов.

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 11
COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 12

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 9645
  • Підлога Маккартні
    Я еще когда в новогоднюю ночь 2019 года как увидел на канале г+г, как из-за шторки выполз гнусавый гном и хриплым голосом сказал, шо идет в презеденты, то я сразу понял, что жди беды...
  • vitalmod
    А это стандартная тактика зеваты. Они постоянно ноют что все «одинаковые» и все бестолку, и всеравно ходят на выборы. Умышлено деморализуют проукраинских избирателей.
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