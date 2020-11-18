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В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона

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В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона
В России губернатор Владимирской области объяснил решение лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве заботой о жителях региона.

Владимир Сипягин написал в соцсетях, что в местных больницах свободных мест немного, и что есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем он, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что в этой частной клинике две недели лечения обойдутся в 700 тысяч рублей.

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Сипягин отметил, что лечится в Москве за свой счет.

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Топ комментарии

  • Vitaly Ytsuken
    А, так вот зачем Гепа улетел в Шарите... О жителях Харькова позаботился)
  • Підлога Маккартні
    тю блин, 700к деревянных фигня же. Вон Денис Бенедиктов на ровном месте 750 000 гривен урвал и обратно восстановился. У нас крадут покруче чем в параше У Росії володимирський губернатор Сипягін пояснив рішення лікуватися в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону - Цензор.НЕТ 1196
  • Zemer
    не ослик, а хрипогундосый ИШАК
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